Российская теннисистка Самсонова проиграла в полуфинале турнира в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

В полуфинале соревнования она потерпела поражение от американки Коко Гауфф. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (WTA) Гауфф занимает седьмое место, Самсонова – 18-е.

В финале Гауфф сыграет с девятой ракеткой мира Марией Саккари (Греция).

Призовой фонд турнира – 780,637 тыс. долларов.