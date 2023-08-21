Российские самбисты выступят на Кубке мира в Киргизии в нейтральном статусе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские и белорусские самбисты выступят на Кубке мира 2023 года в киргизском городе Чолпон-Ата в нейтральном статусе, украинская команда пропускает турнир.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо, мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо поборются за звание лучших спортсменов в 48 весовых категориях.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Болгарии, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, а также спортсмены из России и Белоруссии, которые в соответствии с решением Исполкома Международной федерации самбо (ФИАС) выступят под флагом ФИАС.

"В этом году мы возобновляем практику проведения кубков мира по самбо на разных континентах. Увеличивая число международных соревнований, мы помогаем спортсменам приобретать новый опыт и повышать профессиональное мастерство. Это особенно актуально с учетом олимпийских перспектив нашего вида спорта, ведь в 2021 году ФИАС получила постоянное признание МОК", - заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

"Я очень рад, что в этом году на Кубок мира в Азии приедут представители сразу трех континентов - Азии, Европы и Африки. При этом зрители вновь увидят поединки по боевому самбо среди женщин. Данный формат становится все более востребованным у болельщиков. Уверен, у него большое будущее", - добавил он.

Соревнования пройдут с 22 по 23 августа в следующих весовых категориях:

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг.

Боевое самбо (мужчины): 58 кг,64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

Боевое самбо (женщины): 59 кг, 65 кг, 72 кг.