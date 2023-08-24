Поиск

Десять российских легкоатлетов выступят на турнире в Минске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Чемпионы России по легкой атлетике примут участие в турнире "Мемориал Ромуальда Клима" 25 августа в Минске, сообщает пресс-служба ВФЛА.

В турнире примут участие десять россиян: Алексей Худяков (метание диска), Валерий Пронкин, Софья Палкина и Елизавета Царёва (метание молота), Данил Лысенко (прыжок в высоту), Максим Афонин и Снежана Трофимец (толкание ядра), Виктория Погребняк (100 м с/б), Дарья Тихонова (400 м с/б) и Светлана Кузнецова (400 метров).

Также в программе турнира дисциплины: 100 м, 200 м, 800 м, 1500 м, тройной прыжок, прыжок в длину, прыжок с шестом и метание копья.

ВФЛА легкая атлетика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

Головин и Миранчук попали в расширенный состав сборной России по футболу

В Федерации бокса России заявили, что ждут позиции МОК и ОКР по участию в ОИ

В Федерации бокса России заявили, что ждут позиции МОК и ОКР по участию в ОИ

Главный тренер сборной России по боксу допустил ее участие в ОИ-2024

Маттеус заявил об ухудшении здоровья Беккенбауэра

Иржи Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга"

В Махачкале переименовали стадион, носивший имя Исинбаевой

Футболист сборной Чили Давила перешел в ЦСКА

Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира

Российская шахматистка Горячкина выиграла Кубок мира

Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"

Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });