Десять российских легкоатлетов выступят на турнире в Минске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Чемпионы России по легкой атлетике примут участие в турнире "Мемориал Ромуальда Клима" 25 августа в Минске, сообщает пресс-служба ВФЛА.

В турнире примут участие десять россиян: Алексей Худяков (метание диска), Валерий Пронкин, Софья Палкина и Елизавета Царёва (метание молота), Данил Лысенко (прыжок в высоту), Максим Афонин и Снежана Трофимец (толкание ядра), Виктория Погребняк (100 м с/б), Дарья Тихонова (400 м с/б) и Светлана Кузнецова (400 метров).

Также в программе турнира дисциплины: 100 м, 200 м, 800 м, 1500 м, тройной прыжок, прыжок в длину, прыжок с шестом и метание копья.