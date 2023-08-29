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Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил венгра Атиллу Балажа в первом круге теннисного турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:1, 6:1, 6:0 в пользу российского теннисиста.

Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов третье место и является первой ракеткой России. Балаж отсутствует в рейтинге ATP.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Перселлом (№43 рейтинга) и Кристофером О"Коннелом (69).

Медведев в 2021 году становился победителем US Open.

Даниил Медведев US Open теннис
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