Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил венгра Атиллу Балажа в первом круге теннисного турнира Большого шлема US Open.
Результат встречи – 6:1, 6:1, 6:0 в пользу российского теннисиста.
Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов третье место и является первой ракеткой России. Балаж отсутствует в рейтинге ATP.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Перселлом (№43 рейтинга) и Кристофером О"Коннелом (69).
Медведев в 2021 году становился победителем US Open.