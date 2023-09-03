Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился голом в ворота команды "Аль-Хазм" в гостевом матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Португалец отличился на 68-й минуте при счете 3:1 в пользу его команды. Этот гол стал 850-м в карьере Роналду в официальных матчах.

38-летний Роналду играет в "Аль-Насре" с начала этого года. Ранее он выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Ювентус", с которыми завоевал множество титулов. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы и Лиги наций УЕФА.

Роналду на данный момент - самый результативный игрок в истории футбола. Второе место занимает аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами") - 818 голов.

Что касается матча чемпионата Саудовской Аравии, "Аль-Наср" выиграл у "Аль-Хазма" со счетом 5:1.