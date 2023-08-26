Хет-трик Роналду помог "Аль-Насру" разгромить "Аль-Фат"

Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Аль-Наср" со счетом 5:0 одержал победу над командой "Аль-Фат" в гостевом матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии.

Три гола – на 38-й, 55-й, 90+6 минутах провел португалец Криштиану Роналду. Дубль оформил сенегалец Садио Мане, чьи голы состоялись на 27-й и 81-й минутах.

"Аль-Наср" благодаря этой победе набрал первые очки в чемпионате, предыдущие два матча он проиграл. Теперь команда занимает 10-е место (3 балла). "Аль-Фат" - на восьмой строчке (4 очка.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце 2022 года. В 28 матчах во всех турнирах он забил 23 гола. Садио Мане стал игроком саудовской команды летом нынешнего года, провел в ее составе восемь матчей, забил три мяча.