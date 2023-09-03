ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" завершили вничью матч седьмого тура чемпионата России.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте ЦСКА повел в счете. В его составе гол провел Антон Заболотный. Победный для армейцев счет продержался до 88-й минуты, ответный гол провел Дуглас дос Сантос.

"Зенит" набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Он на три очка отстает от лидирующего "Краснодара". ЦСКА – на седьмом месте, 11 баллов.