ЦСКА обыграл "Сочи" в домашнем матче

Для московского клуба эта победа стала третьей подряд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанес поражение "Сочи".

Воскресный поединок на столичной "Арене ЦСКА" закончился со счетом 3:1. На 53-й минуте армейцы вышли вперед благодаря автоголу нападающего гостей Луки Джорджевича. Также за хозяев отличились Антон Заболотный (89 мин) и Михаил Рядно (90+4). За гостей мяч забил Мигел Сильвейра (78).

На 48-й минуте сочинцы остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален Марсело Алвес.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев из-за проблем со здоровьем провел матч на скамейке запасных.

ЦСКА одержал третью победу подряд, набрав девять очков и в турнирной таблице РПЛ делит 3-4 места с московским "Спартаком". "Сочи" проиграл в третьем туре подряд и с тремя баллами занимает 11-е место.