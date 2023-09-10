Глава ОКР назвал абсолютно ожидаемым решение не включить его в комиссию МОК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что не удивлен своему невключению в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

"Все решения, связанные с нашим членством в той или иной комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее - это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов", - написал Поздняков в телеграме.

"Запретить, отлучить, лишить - парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в Олимпийском движении. Так что ничего удивительного", - отметил.

В воскресенье МОК опубликовал списки членов комиссии. Ранее присутствовавшего здесь Позднякова в составе комиссии не оказалось.