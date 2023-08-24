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В Федерации бокса России заявили, что ждут позиции МОК и ОКР по участию в ОИ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ситуация по возможному допуску отечественных боксеров к участию в Олимпиаде-2024 пока неясна, заявила журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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"В этой ситуации мы ничем не отличаемся от других российских атлетов. Мы находимся в ожидании позиции МОК. Мы ожидаем и государственную позицию, прояснения от Олимпийского комитета России, здесь мы люди соподчиненные. Это, повторюсь, не только у боксеров, но и у других атлетов. Мало кто из разных видов спорта понимает, как они отбираются на Олимпийские игры. У нас пока не прояснена ситуация. Но мы пока не унываем. Понятно, что все это печально, но мы люди позитивные, четкие и государственные", - сказала Кириенко.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

МОК ОИ ОКР Татьяна Кириенко бокс
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