Роналду оказался под угрозой ареста в Саудовской Аравии за христианский жест

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии могут наказать нападающего местного футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду за нарушение закона.

Полемика вокруг португальского футболиста, как утверждает Italy 24 Press, возникла из-за жеста Роналду после гола в ворота "Аль-Шорты" в матче Кубка арабских чемпионов. Поразив ворота соперника с пенальти, португалец перекрестился. Однако любые жесты, связанные с христианством, в Саудовской Аравии преследуются по закону. Одна из мер наказания для нарушителя – арест.

Ранее Роналду уже попытались связать с нарушением местных законов. Так, покидая поле после матча с "Аль-Хилялем", Роналду услышал от фанатов соперника провокационные выкрики "Месси! Месси!" и схватил себя за пах. Адвокат из Саудовской Аравии Нуф Бинт Ахмед счел действия Роналду как нарушающие закон и требующие депортации португальца из страны. Вскоре, в клубе португальца объяснили его действия травмой паха и инцидент был исчерпан.