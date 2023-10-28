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"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу
Джуд Беллингем ("Реал")
Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 2:1 обыграли "Барселону" в центральном матче 11-го тура чемпионата Испании.

Игра прошла на поле "Барселоны" и в самом ее начале, на 6-й минуте, хозяева повели в счете: отличился Илкай Гюндоган. Однако во втором тайме "Реал" ответил двумя голами, автор обоих – Джуд Беллингем (68, 90+2).

"Реал" набрал 28 очков и занимает первое место, по дополнительным показателям опережая имеющую столько же баллов "Жирону". "Барселона" - на третьей строчке, 24 очка.

Барселона Реал футбол
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