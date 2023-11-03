Определились пары плей-офф Кубка России по футболу

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в пятницу жеребьевки сформировался состав пар плей-офф розыгрыша Кубка России по футболу.

Пары в четвертьфинале Пути РПЛ выглядят следующим образом: "Оренбург" - "Спартак" (Москва), "Ростов" (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва), "Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва), "Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург).

Пары 1/4 финала Пути регионов: "Родина" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург), "Химки" (Московская область) – "Краснодар", "Волгарь" (Астрахань) – "Ахмат" (Грозный), "СКА-Хабаровск" (Сочи).

Участники Пути РПЛ проведут по две встречи в парах, проигравшая команда переходит в Путь регионов, где встречается с одним из соперников, выигравшим в своей паре. Проигравший в Пути регионов клуб (в каждом раунде команды играют по разу) выбывает из турнира. Лучшие команды в Пути РПЛ и Пути регионов затем встречаются в Суперфинале.

По данной системе Кубок России впервые прошел в прошлом сезоне, победителем розыгрыша стал ЦСКА.