Определились все участники плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В четверг стали известны все команды, которые сыграют в плей-офф Кубка России по футболу.

Отчетный соревновательный день завершился матчами шестого тура группового этапа Пути РПЛ: "Динамо" (Москва) – "Пари НН" (Нижний Новгород) – 2:1, "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Урал" (Екатеринбург) – 2:1. Победы позволили "Динамо" и "Ростов" занять вторые места в своих группах и продолжить выступление в Пути РПЛ, "Пари НН" и "Урал" сыграют в плей-офф Пути регионов.

В итоге в плей-офф Пути РПЛ вышли ЦСКА (Москва), "Оренбург", "Локомотив" (Москва), "Ростов", "Зенит" (Санкт-Петербург), "Балтика" (Калининград), "Спартак" (Москва), "Динамо". Все они заняли первые-вторые места в своих группах.

Третьи строчки в групповой стадии Пути РПЛ заняли и далее сыграют в плей-офф Пути регионов: "Сочи", "Урал", "Ахмат" (Грозный), "Краснодар". Они присоединились к клубам низших дивизионов, прошедших через многоступенчатый квалификационный отбор: "СКА-Хабаровск", "Родина" (Москва), "Химки" (Московская область), "Волгарь" (Астрахань).

Жеребьевка пройдет 3 ноября. Участники Пути РПЛ проведут по две встречи в парах, проигравшая команда переходит в Путь регионов, где встречается с одним из соперников, выигравшим в своей паре. Проигравший в Пути регионов клуб (в каждом раунде команды играют по разу) выбывает из турнира. Лучшие команды в Пути РПЛ и Пути регионов затем встречаются в Суперфинале.

По данной системе Кубок России впервые прошел в прошлом сезоне, победителем розыгрыша стал ЦСКА.