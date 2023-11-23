Уволенный из ФК "Тобол" Канчельскис решил судиться с клубом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заяви, что собирается подавать судебные иски на казахстанский футбольный клуб "Тобол" после своего увольнения с поста генерального директора ФК.

"Проходимцам и жуликам в футбольных клубах футбол не нужен. Им нужно в первую очередь заниматься своими левыми делами. У нас были разногласия. Я не буду молчать. Буду говорить, что было. А было очень много интересного. Такие люди — позор для "Тобола" и для казахстанского футбола", - приводит слова Канчельскиса "Спорт-Экспресс".

Канчельскис рассказал, что у совладельца клуба Алимжана Калдиярова есть судимость за мошенничество.

"Он пришел в клуб и начал заниматься мошенничеством в клубе. Так нельзя. Он меня приглашал такими делами заниматься, а я ими не занимаюсь. Это уголовные дела. Я собираюсь подавать судебные иски. Они не должны порочить мое имя. Еще и уголовные дела на них заведут, поверьте мне. В футболе играют по-честному, и здесь нужно быть честными", - отметил экс-гендиректор "Тобола".

В четверг "Тобол" объявил об отставке Канчелскиса, выразив "огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу" и пожелав ему "здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".

54-летний Канчельскис работал в "Тоболе" с лета 2023 года.

С 1991 по 1995 год Канчельскис играл в "Манчестер Юнайтед", в составе которого он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии.