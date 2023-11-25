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"Металлург" обыграл "Спартак" и продлил серию побед в КХЛ до 10 матчей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Металлурга" в Магнитогорске победили "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу "Металлурга". В его составе голы провели Никита Михайлис (18-я минута), Данила Юров (48), Архип Николенко (53). Автор гола у "Спартака" - Андрей Локтионов (29).

Победа стала для "Металлурга" 10-й подряд. Команда набрала 52 очка в 36 матчах и лидирует как в Восточной конференции, так и в регулярном чемпионате в целом. У "Спартака" 49 очков в 36 встречах, он находится на второй строчке сводной таблицы и на первой – в Западной конференции.

КХЛ Металлург Спартак хоккей
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