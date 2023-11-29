"Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты турецкого "Галатасарая" со счетом 3:3 завершили домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед".

МЮ дважды вел с разницей в два мяча, но в итоге упустил победу. В его составе отличились Алехандро Гарнача (18-я минута), Бруну Фернандеш (18), Скотт Мактоминей (55). В составе "Галатасарая" дубль оформил Хаким Зиеш (29, 62), автор еще одного гола – Керем Актюркоглу (77).

Команды представляют группу А, другие участники которого - "Бавария" и "Копенгаген" - очный матч пятого тура проводят позднее. Пока турнирное положение в этом квартете выглядит следующим образом: 1."Бавария" - 12 очков, 2."Галатасарай" - 5, 3."Копенгаген", 4."Манчестер Юнайтед" - по 4.

В другом, параллельно шедшем матче, испанская "Севилья" дома уступила нидерландскому ПСВ со счетом 2:3, хотя вела 2:0. В составе хозяев отличились Серхио Рамос (24) и Юссеф Эн-Несери (47). У ПСВ голы провели Исмаэль Сайбари (68), Рикардо Пепи (90+2). На 81-й минуте состоялся автогол игрока "Севильи" Неманьи Гуделя.

Команды представляют группу В, в которой лидирует английский "Арсенал" (9), матч которого с "Лансом" (5) завершится в ночь на четверг по московскому времени. У "Севильи" 2 балла.