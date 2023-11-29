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"Барселона" и "Боруссия" завоевали путевки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и немецкая "Боруссия" (Дортмунд) гарантировали себе места среди участников Лиги чемпионов УЕФА.

В пятом туре группового этапа "Барселона" на своем поле со счетом 2:1 обыграла соперников из португальского "Порту" - 2:1. После гола Пепе (30-я минута) "Барселона" ответила голами Жоау Канселу (32) и Жоау Феликса (57).

Победа позволила "Барселоне" набрать 12 очков. Команда занимает первое место в группе Н и обеспечила себе место в плей-офф. Второе место занимает "Порту", третье – украинский "Шахтер" (по 9), который ранее во вторник со счетом 1:0 обыграла в качестве хозяина поля (игра прошла в Германии) бельгийский "Антверпен" (1:0).

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В заключительном туре 13 декабря "Порту" сыграет на своем поле с "Шахтером", "Антверпен" примет "Барселону".

"Боруссия" в Италии нанесла поражение местному "Милану" - 3:1. В составе "Боруссии" отличились Марко Ройс (10, с пенальти), Джейми Байно-Гиттенс (59), Карим Адейеми (69), в составе "Милана" - Саму Чуквезе (37).

В другом матче группы F французский "Пари Сен-Жермен" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" - 1:1. "Ньюкасл" повел в счете на 24-й минуте благодаря голу Александера Исака, ПСЖ отыгрался на 90+8 минуте: Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

"Боруссия" набрала 10 очков, лидирует в группе и обеспечила себе место в плей-офф. Далее в группе идут ПСЖ (7), "Ньюкасл", "Милан" (по 5).

В последнем туре 13 декабря в группе F состоятся матчи "Боруссия" - ПСЖ, "Ньюкасл" - "Милан".

Результаты остальных матчей игрового дня: "Лацио" (Италия) – "Селтик" (Шотландия) – 2:0, "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Атлетико" (Испания) – 1:3, "Манчестер Сити" (Англия) – "РБ Лейпциг" (Германия) – 3:2, "Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:0.

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