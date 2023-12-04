Вице-президент лиги АСА усомнился, что следующий бой Царукяна в UFC будет титульным

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о победе Армана Царукяна над американцем Бенеилом Дариушем и титульных перспективах россиянина.

"Как мы и предполагали, Арман выиграл поединок, причем в том ключе, про который я предположительно говорил заранее - не тратить силы с опытным грэпплером, который очень хорошо борется. Арману нужно было использовать свою ударную мощь, ведь не так давно Дариуш был наглухо нокаутирован. И мне кажется, что Царукян сделал все максимально правильно - хорошо передвигался и поймал свой момент. Добивание там и не требовалось, оно было лишь номинальным", - приводит слова Бадаева пресс-служба Федерации бокса России.

"Чувствовалось, что Дариуш до конца не восстановился после своего последнего поражения - его сразу же начало шатать. А Арман излучал уверенность. Видно, что он набирает в ударной технике. Арман сделал то, что должен был сделать в данной ситуации", - отметил Бадаев.

По словам вице-президента АСА, "перед Царукяном открываются максимально хорошие перспективы".

"Сейчас он должен войти в топ-5 рейтинга. Выше него будут Оливейра, Гэтжи и Порье. Царукян находится на финишной прямой перед титульным боем. Его реванш с (действующим чемпионом UFC) Махачевым будет действительно интересным. Это что-то новое - свежая кровь, не ветеран, не сбитый летчик, не боец, который по второму кругу бьется за пояc", - сказал он.

"Для фанатов из СНГ этот поединок будет особенно интересен. Я предполагаю, что до титульного боя Арману, вероятно, придется провести еще один поединок. Пока Ислам подерется с Оливейрой… Захочет ли Арман ждать это время… Есть Чендлер, Порье, ну или реванш с Гамротом, хотя в последнем нет смысла. Сильно удивлюсь, если в следующем поединке Арман подерется за пояс. Но он безусловно это заслужил", - подчеркнул Бадаев.

3 декабря Царукян победил американского бойца Бенеила Дариуша в главном поединке турнира UFC Fight Night 233 в Остине (США). Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.