Руководитель Игр Будущего назвал Россию центром мирового фиджитал-движения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия доминирует и продолжит лидировать в мировом фиджитал-движении, заявил руководитель Игр Будущего Игорь Столяров после жеребьевки соревнования в среду.

"Россия сейчас стала центром мирового фиджитал-движения и будет его лидером в ближайшие годы. К нам тянутся со всего мира – во многом благодаря нашей идеологии, направленной на формирование гармоничного человека через объединение традиционного спорта и киберспорта", - приводит слова Столярова пресс-служба Игр Будущего.

В Москве наа ВДНХ состоялась жеребьевка первых пяти дисциплин Международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего", которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Жеребьевка прошла в дисциплинах: фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, фиджитал-единоборства, кибатлетика и гонки дронов. По итогам церемонии своих соперников узнали фиджитал-спортсмены со всех пяти континентов.

в Казани в рамках подготовки к турниру прошло десять Фиджитал Игр. В них приняли участие 178 команд, в составе которых выступили 1203 участника из 48 стран. На самих Играх Будущего ожидается порядка 2000 участников из более 100 стран.