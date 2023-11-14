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Чернышенко заявил, что представители более 100 стран выступят на Играх Будущего в РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Десятки стран делегируют своих спортсменов для участия в первых Играх Будущего-2024 в Казани, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По поручению Президента России мы проведем в Казани первый в истории человечества мультиспортивный турнир "Игры будущего". Я хочу вас заверить, что организаторы тщательно готовятся к проведению соревнований. Несмотря на то, что до старта осталось 100 дней, уже было проведено более 10 тестовых соревнований. Совсем скоро к нам приедут участники из более 100 стран, которые сразятся в 21 высокотехнологичной дисциплине. Уверен, в ходе соревнований родятся новые рекорды и герои", - приводит слова Чернышенко пресс-служба соревнования.

На выставке-форуме "Россия" во вторник состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 100 дней до Игр Будущего. Масштабная церемония прошла в павильоне "Космос".

СпортТрофей Игр Будущего отправят в космосЧитать подробнее

Игры Будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Как сообщалось, главный трофей 1 декабря будет отправлен на МКС.

Дмитрий Чернышенко Игры Будущего
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