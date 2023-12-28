ХК "Авангард" продлил контракт с американцем Буше

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американский хоккеист Рид Буше подписал новый договор с "Авангардом", сообщает пресс-служба омского клуба.

"Хоккейный клуб "Авангард" продлил контракт с нападающим Ридом Буше на один год", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне 30-летний Буше в 40 матчах забросил 31 шайбу и отдал 23 голевые передачи, чем, как отметил генменеджер "Авангарда" Антон Курьянов, повторил свою статистику в регулярном чемпионате прошлого сезона.

"Это фантастически одаренный форвард с невероятным голевым чутьем, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения "Авангарда" остается в команде еще на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!" - сказал Курьянов.

Экс-хоккеисты клубов НХЛ "Нью-Джерси", "Нэшвилл", "Ванкувер" играет в "Авангарде" с сезона-2020/21. В составе омского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ.