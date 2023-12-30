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ФИДЕ признала договорной ничью Дубова и Непомнящего на ЧМ по блицу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила российских гроссмейстеров Даниила Дубова и Яна Непомнящего по 0,5 балла за ничью в их очной партии на ЧМ по блицу в Самарканде. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

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Россияне встретились в рамках 11-го тура и завершили партию на 13-м ходу. Главный судья чемпионата словак Иван Сирови, однако, заподозрил их в сговоре.

"На мой взгляд, ответственность за это лежит на обоих игроках, я считаю, что они спланировали результат игры. Мое мнение основано на ходах, которые они сыграли", - сказал Сирови.

Судья присудил россиянам по 0 баллов вместо полагающихся за ничью 0,5. Дубов и Непомнящий подали апелляцию, но ФИДЕ встала на сторону Сирови.

Чемпионат завершится в субботу. В мужском и женском турнирах лидируют россияне – Владислав Артемьев и Валентина Гунина соответственно.

ФИДЕ Даниил Дубов Ян Непомнящий
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