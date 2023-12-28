Россиянка Боднарук выиграла ЧМ по быстрым шахматам

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Боднарук завоевала золото чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде.

По итогам 11 туров она набрала одинаковое количество очков с представительницей Индии Хампи Конеру и китаянкой Лэй Тинцзе – по 8,5. По дополнительным показателям преимущество оказалось у Боднарук и Конеру, они получили право сыграть тай-брейке. Здесь победила россиянка – 2,5:1,5.

Чемпионкой мира по быстрым шахматам Боднарук стала впервые в карьере.

В мужском турнире, как сообщалось, первое место занял шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, ставший, таким образом, пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам.