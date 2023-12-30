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Российский гроссмейстер Гунина выиграла ЧМ по блицу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде.

В 17 раундах россиянка набрала 14 очков, в последнем раунде победив украинку Анну Музычук. После этого Гунина стала недосягаемой для ближайших преследовательниц.

Ранее Гунина выиграла ЧМ по блицу в 2012 году. Также она – пятикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы по шахматам.

Как сообщалось, чемпионат мира по быстрым шахматам выиграла россиянка Анастасия Боднарук.

Валентина Гунина шахматы
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