Поиск

Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу

Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу
Даниил Дубов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Владислав Артемьев заняли второе и третье места соответственно на прошедшем в Самарканде чемпионате мира по блицу.

После 21 туров в активе Дубова оказалось 15,5 очка, Артемьев заработал 15 очков.

Обладателем золотой медали стал шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен. Теперь он – семикратный чемпион мира по блицу, ранее в Самарканде он в пятый раз выиграл ЧМ по быстрым шахматам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский гроссмейстер Гунина выиграла ЧМ по блицу

СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым

СМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с Бетербиевым

Сборная Аргентины выведет из обращения №10 после завершения карьеры Месси

Анчелотти продлил контракт с "Реалом"

Анчелотти продлил контракт с "Реалом"

Россиянка Боднарук выиграла ЧМ по быстрым шахматам

Россиянка Боднарук выиграла ЧМ по быстрым шахматам

Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам

Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам

Малкин вышел на второе место по числу голов в НХЛ среди россиян

Малкин вышел на второе место по числу голов в НХЛ среди россиян

"Торпедо" заявило Хабибулина на сезон в качестве вратаря

Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"

Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа"

Роналду возглавил список лучших бомбардиров года в мире

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });