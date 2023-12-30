Шахматисты Дубов и Артемьев стали призерами ЧМ по блицу

Даниил Дубов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Владислав Артемьев заняли второе и третье места соответственно на прошедшем в Самарканде чемпионате мира по блицу.

После 21 туров в активе Дубова оказалось 15,5 очка, Артемьев заработал 15 очков.

Обладателем золотой медали стал шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен. Теперь он – семикратный чемпион мира по блицу, ранее в Самарканде он в пятый раз выиграл ЧМ по быстрым шахматам.