Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) в Самарканде.

По итогам 13 раундов он набрал 10 очков, выиграв семь партий и в шести сыграв вничью.

Таким образом, 33-летний Карлсен стал пятикратным чемпионом мира в этой шахматной дисциплине, до этого он выигрывал соревнование в 2014, 2015, 2019 и 2022 годы.

16-й чемпион мира также является шестикратным чемпионом мира по блицу. ЧМ-2023 по блицу пройдет 29-30 декабря.