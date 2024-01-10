Умер четырехкратный чемпион Паралимпиады по пулевой стрельбе Лебединский

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Обладатель четырех золотых медалей Паралимпийских игр по пулевой стрельбе Андрей Лебединский скончался в возрасте 60 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

Лебединский выступал в соревнованиях лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Его уход - невосполнимая утрата для всей спортивной общественности. Своими яркими достижениями он внес значимый личный вклад в развитие отечественного паралимпийского движения. Нам будет его не хватать. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в тексте обращения.

Лебединский с ранних лет начал заниматься пулевой стрельбой, в 1981 году выиграл чемпионат СССР. Через три года после этого достижения лишился ноги, но вернулся в спорт в качестве паралимпийца. Он также является неоднократным чемпионом мира и Европы.

За вклад в развитие спорта в России он отмечен высокими государственными наградами – орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета и орденом Дружбы.