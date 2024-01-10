Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2023/24.

Как сообщает пресс-служба федерации, соответствующее решение было принято на заседании правления организации.

Россия и Белоруссия до этого были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине до 31 декабря 2023 года. В федерации подчеркнули, что продолжат следить за развитием событий и оставляют за собой право пересмотреть решение, если потребуется.

Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.