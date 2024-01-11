Федерация хоккея Словакии назвала вымыслом новости о планах сыграть с Россией

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сведения о планах сборной Словакии сыграть в товарищеском матче с национальной командой России не соответствуют действительности, заявляет словацкая хоккейная федерация.

"Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем, и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество", - утверждается в заявлении на сайте организации.

"Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. У нас восемь подготовительных матчей с привлекательными соперниками. О месте и времени проведения отдельных матчей мы сообщим болельщикам в ближайшее время", - отмечается в обращении.

Накануне о планах Словакии сыграть в одном или нескольких товарищеских матчах с россиянами в преддверии майского чемпионата мира сообщили СМИ.

Сборная России участия в ЧМ не примет из-за санкций.