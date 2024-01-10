Сборная Словакии по хоккею захотела сыграть с Россией в преддверии ЧМ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сборная Словакии по хоккею хотела бы провести один или несколько товарищеских матчей против национальной команды России в рамках подготовки к майскому чемпионату мира. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что словацкая сторона пока еще ждет одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

На ЧМ с 10 по 26 мая в Чехии сборная Словакии сыграет в одной группе с командами США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши. Россия же вновь пропустит турнир из-за санкций.