Тренер Свен-Йоран Эрикссон заявил, что жить ему осталось год из-за рака

Тренер Свен-Йоран Эрикссон Фото: Michael Dodge/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-наставник сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон заявил, что ему диагностирован рак и жить ему осталось в лучшем случае год.

"Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадываются, что это рак, и это так. Но я должен бороться, пока могу", — приводит слова Эрикссона Sky News со ссылкой на P1.

Швед уточнил, что жить ему осталось "в лучшем случае год, в худшем - еще меньше".

"Я не испытываю сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Так что это то, что есть", - добавил Эрикссон.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон тренировал так называемое "золотое поколение" футболистов сборной Англии, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда, Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда. Он привел Англию к трем четвертьфиналам на крупных турнирах.

Также Эрикссон тренировал сборные Мексики, Филиппин, на клубном уровне – в частности, шведский "Гетеборк", португальскую "Бенфику", итальянские "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию", "Лацио", английские "Манчестер Сити", "Лестер".