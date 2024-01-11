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Тарасова поддержала фигуристов, сменивших гражданство

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова с пониманием относится к решению многих отечественных фигуристов выступать под флагом других стран.

Свою позицию Тарасова высказала в контексте того, что на стартовавшем в Литве чемпионате Европы в составе разных сборных выступают два с лишним десятка выходцев из России.

"И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать", - приводит слова Тарасовой "Матч ТВ".

Многие из этих фигуристов в свое время не смогли пробиться в состав сборной России. По словам Тарасовой. У них теперь появился шанс на медали ЧЕ.

Чемпионат Европы проходит с 10 по 14 января.

Татьяна Тарасова фигурное катание
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