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Большунов выиграл 13-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем с раздельного старта на этапе Кубка России в Казани.

Время Большунова – 34 минуты 46,5 секунды.

Второе место занял Артем Мальцев, уступивший победителю 46,9 секунды. Третье место с отставанием в 53,1 секунды занял Савелий Коростелев.

Таким образом, Большунов выиграл 13-ю подряд гонку в рамках этапов Кубка России.

Ранее в четверг женскую гонку на 10 км (также свободным стилем и с раздельного старта) выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова – 25 минут 18,8 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (+39,0), третьей – Елизавета Пантрина (+46,3).

Александр Большунов Вероника Степанова Казань лыжные гонки
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