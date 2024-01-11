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Нападающий Санчо вернулся из "Манчестер Юнайтед" в "Боруссию"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Немецкая "Боруссия" арендовала нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, сообщается на сайте футбольного клуба из Дортмунда.

Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

23-летний футболист сборной Англии играл в МЮ с 2021 года, а до этого всю взрослую карьеру – с 2017 года – провел в "Боруссии". В 137 матчах за нее забил 50 голов, сделал 64 результативные передачи, выиграл Кубок Германии.

За МЮ Санчо отыграл 82 матча, забил 12 мячей.

Манчестер Юнайтед футбол Боруссия Джейдон Санчо
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