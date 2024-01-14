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Большунов выиграл 15-ю гонку подряд в рамках Кубка России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках пятого этапа Кубка России.

Дистанцию 20 км он преодолел за 47 минут 48,1 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелев, отставший от Большунова на 3,3 секунды. Бронзу завоевал Артем Мальцев с отставанием в 4,1 секунды.

В результате Большунов выиграл на этапах Кубка России 15-ю гонку подряд.

Женский скиатлон выиграла Елизавета Пантрина, время которой – 57 минут 3,4 секунды. Второй с отставанием в 0,1 секунды стала Анастасия Кулешова. Третье место заняла Алина Пеклецова (+0,5).

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