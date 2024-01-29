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Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил о переходе из нидерландского "Твенте" футболиста сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

"Добро пожаловать, Манфред Угальде!" - говорится в сообщении московского футбольного клуба.

"21-летний Угальде подписал с красно-белыми контракт на четыре с половиной года. Он будет выступать за "Спартак" под 9-м номером. В ближайшее время Манфред присоединится к команде на сборе в Дубае", - отмечается в тексте обращения.

Форвард выступал за "Твенте" с 2012 года - сначала на правах аренды, затем подписал полноценный контракт.

В нынешнем сезоне он провел за "Твенте" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач.

Что касается "Спартака", он сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

футбол Спартак Манфред Угальде
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