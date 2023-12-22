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Томаш Амарал стал новым спортивным директором "Спартака"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" объявил о назначении Томаша Амарала в качестве спортивного директора клуба.

В сообщении пресс-службы футбольного клуба говорится, что португалец приступит к работе 1 января 2024 года. Занимавший этот пост англичанин Пол Эшуорт займет пост технического директора "Спартака".

На протяжении последних четырех с половиной лет Амарал занимал в "Бенфике" должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских "Фаренсе" и "Браге", а также скаутом в испанских "Гранаде", "Эйбаре" и "Вальядолиде".

"Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что "Спартак" - по-настоящему народная команда в России", - сказал Амарал.

"Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал", - отметил он.

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая пятое место в РПЛ.

Спартак футбол
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