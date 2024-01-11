Португалец Жоаким Пинту возглавил селекционный отдел "Спартака"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Португальский специалист Жоаким Пинту стал руководителем селекционного отдела "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

К своим обязанностям он приступит 15 января.

Отмечается, что в "Спартаке" 42-летний Пинту станет помощником спортивного директора Томаша Амарала, с которым вместе работал в "Бенфике". "Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба", - говорится в сообщении.

Пинту 10 лет трудился в системе "Бенфики". Сначала — в академии клуба, затем – старшим скаутом первой команды.

Что касается Амарала, португалец стал спортивным директором "Спартака" в декабре 2023 года.