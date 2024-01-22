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Гендиректор "Спартака" заявил, что Абаскаль остается в клубе

Гендиректор "Спартака" заявил, что Абаскаль остается в клубе
Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль продолжает работать в команде, испанский "Кадис" с запросом по нему не обращался, заявил генеральный директор московского футбольного клуба Олег Малышев.

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"Гильермо - наш тренер. Работаем дальше. Из "Кадиса" к нам не обращались", - приводит слова Малышева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что застрявший в подвале турнирной таблицы чемпионата Испании "Кадис" ведет переговоры со "Спартаком" по Абаскалю.

34-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством команда по итогам прошлого сезона заняла третье место в РПЛ, а в нынешнем занимает пятую строчку.

Контракт испанца со "Спартаком" действует до лета 2025 года.

Спартак футбол РПЛ Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль
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