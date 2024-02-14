Большунов завоевал четвертую золотую медаль Спартакиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU -Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вместе с Савелием Коростелевым выиграл командный спринт свободным стилем на Всероссийской спартакиаде сильнейших.

Время победителей – 17 минут 9,69 секунды. Большунов и Коростелев представляют сборную Архангельской области.

Второе место заняли Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2), они отстали от победителей на 4,75 секунды.

Бронзовыми призерами Спартакиады в этой дисциплине стали Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1), отставшие от первого места на 5,36 секунды.

Таким образом, Большунов стал четырехкратным победителем Спартакиады, ранее он выиграл классический спринт, скиатлон и гонку на 10 км свободным стилем.

Что касается женского командного спринта, его выиграли Мария Истомина и Вероника Степанова (Архангельская область) – 20 минут 17,48 секунды. Второе место с отставанием в 9,41 секунды заняли Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина (Тюменская область). Третьими стали Анастасия Доценко и Дарья Непряева (Татарстан-1) - +12,31 секунды отставания.

Для олимпийской чемпионки Степановой это третье золото Спартакиады, до этого она выиграла в скиатлоне и эстафете. Также на ее счету серебро в классическом спринте и в гонке на 10 км свободным стилем.

Призер этапа Кубка мира Истомина также участвовала в победной эстафетной гонке. Также у нее две бронзы Спартакиады – в скиатлоне и гонке на 10 км.