Большунов выиграл 20-ю гонку подряд
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Всероссийской спартакиаде.
Дистанцию в Тюмени он преодолел за 22 минуты 4 секунды.
Вторым с отставанием в 20,1 секунды стал олимпийский чемпион Денис Спицов. Третье место занял Савелий Коростелев (+20,1 секунды).
Таким образом, Большунов выиграл третью золотую медаль Спартакиады, а победную серию с учетом этапов Кубка России продлил до 20 гонок.
Женскую гонку выиграла Анастасия Кулешова, ее время – 26 минут 11,9 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+8,1 секунды), третье – Мария Истомина (+13,4).