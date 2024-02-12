Большунов выиграл 20-ю гонку подряд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Всероссийской спартакиаде.

Дистанцию в Тюмени он преодолел за 22 минуты 4 секунды.

Вторым с отставанием в 20,1 секунды стал олимпийский чемпион Денис Спицов. Третье место занял Савелий Коростелев (+20,1 секунды).

Таким образом, Большунов выиграл третью золотую медаль Спартакиады, а победную серию с учетом этапов Кубка России продлил до 20 гонок.

Женскую гонку выиграла Анастасия Кулешова, ее время – 26 минут 11,9 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+8,1 секунды), третье – Мария Истомина (+13,4).