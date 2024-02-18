Россиянин Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Роман Копылов потерпел поражение от представителя США Энтони Эрнандеса в поединке в рамках турнира UFC 298 в Анахайме.

Бой завершился во втором раунде, американец одержал победу удушающим приемом.

Спортсмены представляют средний вес.

Для 31-летнего Копылова это поражение стало третьим в смешанных единоборствах при 12 победах. 30-летний Эрнандес одержал 17-ю победу при двух поражениях.