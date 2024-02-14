Менеджер Тарасов предрек уверенную победу Волкановски над Топурией в UFC

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов считает, что действующий чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски не испытает проблем в поединке с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

"Вижу Волкановски фаворитом в этом бою. Илия - это боец нового поколения ММА, он хорош во всем и по праву дошел до статуса претендента на титул. Но несмотря даже на нокаут в последнем бою, Волкановски является королем полулегкого веса. Кто-то говорит: "Он стар". Я же в свою очередь уверен, что Топурия не подберет ключи к Волку, как это не смогли сделать прошлые соперники в этом весе. Волк затащит Илию в позднее раунды, где у Александра совсем другой опыт", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Бой Волкановски-Топурия пройдет 17 февраля в Анахайме на турнире UFC 298. Волкановски в октябре 2023 года в первом раунде проиграл чемпиону UFC в легком весе россиянину Исламу Махачеву. До этого австралиец проигрывал Махачеву еще и в феврале 2023 года, но уже решением судей.