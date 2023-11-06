CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение о приостановке его работы
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что зарегистрировал апелляцию, подданную Олимпийским комитетом России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке деятельности организации из-за включения в ее состав олимпийских советов новых регионов.
"Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России (ОКР) на решение, вынесенное Исполнительным советом Международного олимпийского комитета (МОК) от 12 октября 2023 г.", - сообщается на сайте суда в понедельник.
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