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CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение о приостановке его работы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что зарегистрировал апелляцию, подданную Олимпийским комитетом России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке деятельности организации из-за включения в ее состав олимпийских советов новых регионов.

"Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России (ОКР) на решение, вынесенное Исполнительным советом Международного олимпийского комитета (МОК) от 12 октября 2023 г.", - сообщается на сайте суда в понедельник.

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