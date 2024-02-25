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Решение об участии спортсменов РФ в ОИ примут после финальных рекомендаций МОК

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минспорт РФ примет решение об участии в нейтральном статусе российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году после окончательных рекомендаций МОК, которые могут появиться в ближайшее время, сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"В самое ближайшее время мы ожидаем финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета по участию в Олимпийских играх и соответствующее решение совместно с Олимпийским комитетом, со спортивными сообществами примем", - сказал он журналистам в воскресенье.

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

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Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на ОИ.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Париж Олимпиада ОИ-2024 Олег Матыцин Минспорт РФ МОК
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