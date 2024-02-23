ОКР объяснил, к чему приведет согласие с критериями допуска МОК для спортсменов РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Согласие с текущими требованиями допуска российских спортсменов на международные соревнования на условиях МОК может привести нарушению российского законодательства, сообщается в телегам-канале ОКР в пятницу.

"Согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Исполкома МОК от 12 октября 2023 года о временном отстранении ОКР из-за включения в его состав олимпийских советов новых регионов РФ.

"Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS "работает" уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия", - говорится в комментарии ОКР.

Отмечается, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, "просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР".

"Тем самым, Лозаннский арбитраж подтвердил, что Олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям так называемой нейтральности", - сообщили в организации.

По мнению ОКР, МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных спортсменов из России даже на условиях допуска МОК. Олимпийский комитет не исключил введения новых дополнительных параметров отсева.

Международный олимпийский комитет 12 октября прошлого года лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.