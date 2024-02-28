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Российский боксер Мамедов назвал Асанова максимально неудобным соперником

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, четырехкратный чемпион России по боксу Габил Мамедов заявил, что с радостью примет участие в турнире серии "Ночь чемпионов IBA". 3 марта в Сочи он проведет поединок за вакантный пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг с бронзовым призером чемпионата мира-2015 белорусом Дмитрием Асановым.

"Впервые выступлю на турнире "Ночь чемпионов IBA". Многие мои товарищи по команде уже выступали на этих шоу, и у них только положительные впечатления - масштаб, высокий уровень организации, атмосфера. И мне тоже хотелось попробовать себя. Очень рад, что мне сейчас выпала такая возможность", - приводит слова Мамедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Мой единственный бой по профи был в январе 2022 года. Не могу сказать, что я соскучился по профессиональным поединкам. Если честно, не до этого было — участвовал в большом количестве турниров в олимпийском боксе. Так что даже не успевал задумываться, скучаю ли я по профессионалам. Но тот опыт мне понравился. Сейчас отбоксирую на турнире 3 марта, а потом Эдуард Викторович Кравцов и тренеры сборной подскажут, как дальше двигаться. Не я один всё решаю", - отметил спортсмен.

"Что касается самой встречи с Асановым… Не могу сказать, что это прям уж принципиальный бой. Да, мы трижды встречались, и он побеждал. И честно, по делу. Мне не удавалось найти подход. Но время идёт, мы меняемся. Надеюсь, сейчас мне удастся отбоксировать лучше. Асанов — максимально неудобный соперник для меня. За всю мою карьеру это один из самых неудобных для меня соперников", - подчеркнул Мамедов.

На счету Мамедова на профессиональном ринге один бой, он завершился победой россиянина. Асанов выиграл все семь поединков (три – досрочно).

Вечер бокса 3 марта в Сочи будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

бокс Габил Мамедов Дмитрий Асанов
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