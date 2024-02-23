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Российский боксер Двали заявил, что с интересом ждет боя по профессионалам

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали рассказал, что находится в предвкушении своего дебюта на профессиональном ринге. 3 марта в Сочи он встретится с многократным призером чемпионатов мира и чемпионом Азии-2017 Жасурбеком Латиповым из Узбекистана в рамках очередного грандиозного турнира "Ночь чемпионов IBA".

"Выступление на турнире "Ночь чемпионов IBA" — это возможность провести профессиональный бой без каких-либо рисков, потому что в данном формате любители в основном выступают против любителей. Нет такого, что я любитель, и мне дают соперника с хорошим опытом профессионального бокса. Так что выступление в Сочи — это хорошая возможность показать себя в профессиональном боксе", - сказал чемпион России-2022, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

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"Как обычно мы хорошо изучили предстоящего соперника, посмотрели его бои. Постарались увидеть все его фишки. Но в бою всё может быть иначе, поэтому мы должны быть сами хорошо готовы. Думаю, я готов к дебюту по профессионалам и к шести раундам. У меня пока нет волнения относительно такой длинной дистанции. Мне интересно попробовать себя в профессиональном боксе. Здесь всё будет совершенно по другому — подготовка, манера боя, стиль и так далее. И у меня это вызывает только интерес. Да, на тренировках мы стоим и по 10–12 раундов, но это тренировки", - подчеркнул Двали.

Двали отметил, что в будущем планирует боксировать по профессионалам.

"Но пока в приоритете олимпийский бокс. Хочется завоевать золото чемпионата Европы, хочется попасть на чемпионат мира и там тоже завоевать золото. Сейчас мы проведем профессиональный поединок 3 марта, а потом как минимум до мая я концентрируюсь на олимпийском боксе. После поединка в Сочи перед ЧЕ планируется два сбора — в Кисловодске и в Сочи. А после чемпионата Европы уже будем смотреть. Если будет возможность, выступлю и по профессионалам. Но мне хочется выступить и на "Играх Дружбы", и на чемпионате мира. И не просто выступить, а завоевать золото", - сказал россиянин.

Возглавит шоу "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA" в Сочи 10-раундовый поединок за звание претендента на пояс IBA в весе до 67 кг между серебряным призёром Европейских игр-2019 россиянином Харитоном Агрба (13-0, КО 9) и мексиканцем Хосе Мигелем Боррего (20-4, КО 17).

В со-главном событии шоу 3 марта в Сочи состоится поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг. За вакантный пояс поборются финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, четырёхкратный чемпион России, участник Олимпийских игр-2020 Габил Мамедов (1-0) и бронзовый призёр чемпионата мира-2015, победитель Европейских игр-2019, финалист Европейских игр-2015, чемпион мира среди военнослужащих-2021, участник Олимпийских игр-2020 белорус Дмитрий Асанов (7-0, КО 3). Бой будет рассчитан на 8 раундов.

Вечер бокса в Сочи будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Дмитрий Двали бокс
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