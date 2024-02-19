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Россиянин Агрба в марте проведет бой за претендента на пояс IBA

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Серебряный призер Европейских игр российский боксер Харитон Агрба 3 марта проведет поединок против мексиканца Хосе Мигеля Боррего, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый бой пройдет в Сочи и возглавит очередной турнир серии "Ночь чемпионов IBA". На кону поединка будет звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 67 кг.

Агрба на профессиональном ринге провел 13 поединков, все выиграл (9 боев завершились досрочно). Его соперник Боррего выиграл 20 поединков (17 – нокаутом), проиграл в четырех.

Агрба уже не раз выступал на турнирах "Ночь чемпионов IBA". В декабре 2023 года россиянин в Астане раздельным решением судей победил финалиста чемпионата мира-2023 казахстанца Дулата Бекбауова, а в августе 2023 года в Серпухове Агрба был сильнее Ксолисани Ндонгени из ЮАР.

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В со-главном событии шоу 3 марта в Сочи состоится поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг. За вакантный пояс поборются финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, четырёхкратный чемпион России, участник Олимпийских игр-2020 Габил Мамедов и бронзовый призёр чемпионата мира-2015, победитель Европейских игр-2019, финалист Европейских игр-2015, чемпион мира среди военнослужащих-2021, участник Олимпийских игр-2020 белорус Дмитрий Асанов. Бой будет рассчитан на 8 раундов.

Также в рамках шоу "Ночь чемпионов IBA" в Сочи пройдут рейтинговые поединки с участием российских боксёров. Победитель Кубка России-2024, серебряный призёр чемпионата Европы-2023 среди молодежи Бешто Шавлаев в 8-раундовом поединке в весе до 80 кг встретится с бронзовым призёром Европейских игр-2023 и участником чемпионата мира-2023 Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана.

Бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали в 6-раундовом противостоянии в весе до 54 кг встретится с многократным призёром чемпионатов мира и чемпионом Азии-2017 Жасурбеком Латиповым из Узбекистана.

Двукратному чемпиону России, победителю Кубка России-2024, четвертьфиналисту чемпионата мира-2023 Тархану Идигову. в 6-раундовом поединке в весе до 67 кг будет противостоять бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Мишельт Баттумур из Монголии.

В свою очередь, победитель молодежного чемпионата Европы-2023 россиянин Чеэрав Ашалаев в 6-раундовом бою в весе до 75 кг встретится с Шадири Мусой Бвоги из Уганды.

Вечер бокса 3 марта в Сочи будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

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